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WINLINE – ВЫБОР «КРАСАВЫ», ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Партнерский материал
21 минуту назад
Евгений Савин и букмекерская компания Winline рады объявить о начале глобального партнерства. Оно коснется всех проектов, над которыми работает популярный блогер и ведущий, а в прошлом – профессиональный футболист. С этого момента Евгений Савин становится амбассадором бренда Winline, а компания становится партнером YouTube-проекта «КраСава».
WINLINE – ВЫБОР «КРАСАВЫ», ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Фото: WinlineWinline
Кроме того, компания Winline становится стратегическим партнером футбольного клуба «Красава», который намерен с нового сезона заявиться для участия в Профессиональной футбольной лиге и будет выступать на стадионе «Центральный» в подмосковном Одинцово. Winline станет титульным спонсором клуба, а также окажет максимальную поддержку по ряду функциональных направлений работы клуба. В частности, компания возьмет на себя разработку сайта и мобильного приложения клуба, поможет в создании и реализации развлекательной программы для зрителей в дни проведения домашних матчей клуба и окажет содействие по ряду других маркетинговых инициатив ФК «Красава».
«Очень рад этому партнерству, – отмечает Евгений Савин. – В лице компании Winline я нашел не только надежного и уверенного в своих силах спонсора, но и единомышленников, с которыми мы одинаково видим то, каким должен быть спорт. Для меня очень важно, чтобы проект футбольного клуба «Красава» был открытым и доступным для всех, кому он может быть интересен. Хочу, чтобы болельщикам было круто и весело на матчах нашей команды. У меня огромное количество идей о том, как этого добиться. И я был в восторге, что у Winline оказалось еще примерно столько же таких же, по-хорошему сумасшедших идей. И они хотят двигаться в этом направлении вместе с «Красавой». Поэтому, как я обычно говорю в таких случаях: «Погнали!».
«Проект «Красава» — это уникальное явление в российском спорте. Всего за пару лет Евгению Савину удалось стать ключевым футбольным блогером страны. И поэтому, когда мы узнали о его идее создать профессиональный футбольный клуб, компания Winline не могла оставаться в стороне! Мы разделяем те идеи, которые Женя заложил в проект футбольного клуба «Красава», и с большим энтузиазмом смотрим в будущее нашего партнерства», – отметили в компании Winline.
Футбол,Евгений Савин,
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