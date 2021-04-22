WINLINE – ВЫБОР «КРАСАВЫ», ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Кроме того, компания Winline становится стратегическим партнером футбольного клуба «Красава», который намерен с нового сезона заявиться для участия в Профессиональной футбольной лиге и будет выступать на стадионе «Центральный» в подмосковном Одинцово. Winline станет титульным спонсором клуба, а также окажет максимальную поддержку по ряду функциональных направлений работы клуба. В частности, компания возьмет на себя разработку сайта и мобильного приложения клуба, поможет в создании и реализации развлекательной программы для зрителей в дни проведения домашних матчей клуба и окажет содействие по ряду других маркетинговых инициатив ФК «Красава».

«Очень рад этому партнерству, – отмечает Евгений Савин. – В лице компании Winline я нашел не только надежного и уверенного в своих силах спонсора, но и единомышленников, с которыми мы одинаково видим то, каким должен быть спорт. Для меня очень важно, чтобы проект футбольного клуба «Красава» был открытым и доступным для всех, кому он может быть интересен. Хочу, чтобы болельщикам было круто и весело на матчах нашей команды. У меня огромное количество идей о том, как этого добиться. И я был в восторге, что у Winline оказалось еще примерно столько же таких же, по-хорошему сумасшедших идей. И они хотят двигаться в этом направлении вместе с «Красавой». Поэтому, как я обычно говорю в таких случаях: «Погнали!».