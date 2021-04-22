Спаллетти может возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти в последние несколько месяцев получал предложения из России, утверждает сайт sportal.it. В частности, 62-летним итальянским специалистом несколько раз интересовался «Спартак»

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Однако наиболее вероятным вариантом, как пишет итальянский сайт, для Спаллетти является «Наполи». Команду пока возглавляет Дженнаро Гаттузо, но его будущее зависит от попадания в Лигу чемпионов.

Спаллетти не тренирует после окончания сезона-2018/19. Последним его местом работы был «Интер», с которым у него оставался контракт, поэтому специалист нигде не работал.