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В Италии утверждают, что Спаллетти является кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Спорт-Экспрессиещё 1
1 час назад
Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти в последние несколько месяцев получал предложения из России, утверждает сайт sportal.it. В частности, 62-летним итальянским специалистом несколько раз интересовался «Спартак».
Спаллетти может возглавить «Спартак»
Фото: ТАССТАСС
Однако наиболее вероятным вариантом, как пишет итальянский сайт, для Спаллетти является «Наполи». Команду пока возглавляет Дженнаро Гаттузо, но его будущее зависит от попадания в Лигу чемпионов.
Спаллетти не тренирует после окончания сезона-2018/19. Последним его местом работы был «Интер», с которым у него оставался контракт, поэтому специалист нигде не работал.
Напомним, что вместе с Зенитом Спаллетти становился чемпионом России. Также он работал в «Эмполи», «Сампдории», «Удинезе» и «Роме».
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