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СМИ: Агуэро перейдет в «Барселону», только если в клубе останется Месси

Sport24
1 час назад
Стало известно условие, при котором аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро перейдет в «Барселону». Как сообщает AS, это случится только в том случае, если в каталонском клубе останется его соотечественник Лионель Месси.
Агуэро захотел играть с Месси в «Барселоне»
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что 32-летний форвард согласится заключить с «Барселоной» двухлетний контракт.
Будущее Месси по-прежнему остается под вопросом. Его контракт с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. По слухам, в его услугах заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Футбол,Лионель Месси,
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