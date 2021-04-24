"Челси" пожалел о решении вступить в Суперлигу

Лондонский "Челси" выпустил официальное заявление о своем участии в европейской Суперлиге, передает официальный сайт команды. В заявлении клуба указано, что команда сожалеет о том, что решение о вступлении в новый турнир, которое было продиктовано амбициями, было принято не после разговора с болельщиками и другими заинтересованными сторонами.