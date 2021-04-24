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"Челси" сожалеет о решении вступить в Суперлигу

Газета.Ruиещё 10
1 час назад
Лондонский "Челси" выпустил официальное заявление о своем участии в европейской Суперлиге, передает официальный сайт команды. В заявлении клуба указано, что команда сожалеет о том, что решение о вступлении в новый турнир, которое было продиктовано амбициями, было принято не после разговора с болельщиками и другими заинтересованными сторонами.
"Челси" пожалел о решении вступить в Суперлигу
Фото: gazeta.rugazeta.ru
"Мы понимаем, что нам следовало решить эти вопросы до присоединения к проекту. Владелец и правление понимают, что клуб не должен был принимать такое решение. Мы глубоко сожалеем об этом решении", - указано в сообщении.
В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус". В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.
20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.
Ранее сообщалось, что бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл критично высказался о создании Суперлиги и участии в новом турнире английских клубов. По его мнению, такие изменения в футболе неприемлемы.
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