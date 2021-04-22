Петербург примет матчи Евро вместо Дублина

Союз европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) принял решение перенести часть запланированных матчей группового этапа из ирландского Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на польского журналиста Романа Колтона. Информацию подтверждает телеграм-канал «Мутко против»
.
Испанский Бильбао и ирландский Дублин не смогли подтвердить готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года.
УЕФА принял принципиальное решение перенести игры группового этапа из Дублина в Санкт-Петербург, а из Бильбао – в Севилью. Матч плей-офф будет перенесен из Дублина в Лондон.
По данным источников, официально о переносе будет объявлено в пятницу после заседания исполкома УЕФА.
Как сообщал «Рамблер», чемпионат Европы по футболу был перенесен с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах.