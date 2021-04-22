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Петербург примет матчи Евро вместо Дублина

Вероника Полынина
1 час назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести часть запланированных матчей группового этапа из ирландского Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РБК со ссылкой на польского журналиста Романа Колтона. Информацию подтверждает телеграм-канал «Мутко против».
Петербург примет матчи Евро вместо Дублина
Фото: ReutersReuters
Испанский Бильбао и ирландский Дублин не смогли подтвердить готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года.
УЕФА принял принципиальное решение перенести игры группового этапа из Дублина в Санкт-Петербург, а из Бильбао – в Севилью. Матч плей-офф будет перенесен из Дублина в Лондон.
По данным источников, официально о переносе будет объявлено в пятницу после заседания исполкома УЕФА.
Как сообщал «Рамблер», чемпионат Европы по футболу был перенесен с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах.
Футбол,УЕФА,
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