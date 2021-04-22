Петербург примет матчи Евро вместо Дублина

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Испанский Бильбао и ирландский Дублин не смогли подтвердить готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года.

УЕФА принял принципиальное решение перенести игры группового этапа из Дублина в Санкт-Петербург, а из Бильбао – в Севилью. Матч плей-офф будет перенесен из Дублина в Лондон.

По данным источников, официально о переносе будет объявлено в пятницу после заседания исполкома УЕФА.