Рахимич готов войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА

Тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич прокомментировал новость о том, что наставник московского ЦСКА Ивица Олич хочет видеть его в качестве своего помощника в клубе, передает "Чемпионат.com".
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"Контакта пока не было, никто из ЦСКА еще не звонил. Я всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил. Для ЦСКА сделаю все что угодно", - сказал Рахимич.
Напомним, что 14 апреля ЦСКА покинул Василий Березуцкий, который по приглашению Виктора Гончаренко отправился в "Краснодар". В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. В следующем туре красно-синие сыграют с московским "Спартаком".
Команды выйдут на поле 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Ранее сообщалось о том, что арбитр Павел Кукуян назначен главным судьей центрального матча 27-го тура чемпионата России между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА.