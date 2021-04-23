Глушаков об игре в центре защиты: «Маскерано же играл. Пас есть, читаю игру»

Футболист подмосковных "Химок" Денис Глушаков
рассказал о желании вернуться в сборную России
, передает "Матч ТВ". "Считаю, что сборная России — не закрытая тема для меня. Мое функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт. Мне нужна сборная России, я хочу туда", - сказал Глушаков. Хавбек выступал за национальную команду с 2011 по 2018 год. Он провел 57 матчей, забив пять мячей. Глушаков выступал за московский "Локомотив"
, столичный "Спартак"
и грозненский "Ахмат". В турнирной таблице чемпионата России "Химки" занимают восьмое место, набрав 38 очков. Следующий матч подопечные Игоря Черевченко
проведут 24 апреля против московского "Динамо"
. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Ранее Глушаков поделился мнением относительно болельщиков московского "Спартака".