Месси обновил рекорд чемпионата Испании

Согласно информации Squawka Football, 33-летний аргентинец является единственным футболистом, забившим не менее 25 голов в 12 сезонах чемпионата Испании подряд.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Месси рассчитано до лета 2021-го года. СМИ сообщали об интересе к опытному бомбардиру со стороны «Манчестер Сити» и французского «ПСЖ».