Три клуба РПЛ хотят подписать Дзагоева

Контракт Дзагоева с «красно-синими» истекает 31 июня 2021 года. Возможное продление контракта футболиста с клубом пока не предвидится.

В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.