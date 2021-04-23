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Три клуба РПЛ хотят подписать Дзагоева

ИА Regnumиещё 2
1 час назад
30-летний российский центральный полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее трансферное окно может сменить клуб. В услугах футболиста заинтересованы «Ростов», «Сочи» и «Краснодар». Об этом сообщает портал Sport24.
Три клуба РПЛ хотят подписать Дзагоева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Контракт Дзагоева с «красно-синими» истекает 31 июня 2021 года. Возможное продление контракта футболиста с клубом пока не предвидится.
Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко, который в период с 2016 по 2021 годы тренировал «армейцев», лично заинтересован в подписании игрока.
В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Футбол,Виктор Ганчаренко,Алан Дзагоев,ЦСКА,
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