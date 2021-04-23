Петербург примет дополнительные матчи Евро-2020

Sewilla i San Petersburg- oficjalnie!!! ️ Trochę pracy przed nami, zaczynamy od nowa- obóz, przejazdy, cała logistyka ️ — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 23, 2021

Евро-2020, как сообщал «Рамблер», пройдет 11 июня — 11 июля. Планировалось, что матчи состоятся в 12 городах Европы, в том числе в Петербурге. Недавно стало известно, что Дублин и Бильбао не примут матчи, потому что местные власти не могут гарантировать минимальную заполняемость трибун из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.