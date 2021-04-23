Петербург примет дополнительные матчи Евро-2020

В Санкт-Петербурге состоятся дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек
сообщил в своем твиттере.
Евро-2020, как сообщал «Рамблер», пройдет 11 июня — 11 июля. Планировалось, что матчи состоятся в 12 городах Европы, в том числе в Петербурге. Недавно стало известно, что Дублин и Бильбао не примут матчи, потому что местные власти не могут гарантировать минимальную заполняемость трибун из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
В Дублине должны были пройти матчи группового этапа Польша — Словакия, Швеция — Словакия, Швеция — Польша и матч 1/8 финала. В Бильбао должны были пройти матчи группового этапа Испания — Швеция, Испания — Польша, Словакия — Испания и матч 1/8 финала. Сегодня Бонек сообщил, что игры сборной Польши на Евро пройдут в Петербурге и Севилье.
На данный момент Рим, Баку, Глазго, Лондон, Бухарест, Будапешт, Петербург, Амстердам и Копенгаген подтвердили готовность принять игры чемпионата Европы по футболу со зрителями.
В марте организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио решили проводить их без присутствия иностранных болельщиков. Вопрос присутствия японских зрителей будет рассматриваться позднее.