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Ибрагимович высказался о своем возрасте

Газета.Ru
49 минут назад
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мыслями о своем возрасте. 23 апреля шведский форвард, которому в этом году исполнится 40 лет, продлил контракт с итальянским клубом. Новое соглашение действует до конца сезона-2021/22.
Ибрагимович высказался о своем возрасте
Фото: Газета.руГазета.ру
"Даже если у кого-то были сомнения до моего приезда. Я показал, что возраст не имеет значения. Все дело в менталитете. Я всегда хочу совершенствоваться и делать все, что в моих силах", - заявил футболист в эфире MilanTV.
Стоит отметить, что Ибрагимович выступал за красно-черных с 2010 по 2012 год, став чемпионом Италии сезона-2010/11. Также швед играл за туринский "Ювентус", "Интер", каталонскую "Барселону" и английский "Манчестер Юнайтед".
В турнирной таблице Серии А миланцы занимают второе место, набрав 66 очков. В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с римским "Лацио". Встреча состоится 26 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21.45 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Ибрагимович прокомментировал продление контракта с клубом.
Футбол,Манчестер Юнайтед,
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