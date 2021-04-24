Ибрагимович высказался о своем возрасте

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мыслями о своем возрасте. 23 апреля шведский форвард, которому в этом году исполнится 40 лет, продлил контракт с итальянским клубом. Новое соглашение действует до конца сезона-2021/22.

В турнирной таблице Серии А миланцы занимают второе место, набрав 66 очков. В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с римским "Лацио". Встреча состоится 26 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21.45 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Ибрагимович прокомментировал продление контракта с клубом.