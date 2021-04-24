Глава УЕФА обвинил в предательстве создателей Суперлиги

"Если бы они хотели это сделать, то не стали бы участвовать в заседании Ассоциации европейских клубов в пятницу. Однако они провернули все наихудшим из возможных способов. Худшим днем была суббота. Тогда я понял, что это чистое предательство, некоторые люди лгали нам годами", - цитирует Чеферина Associated Press.
"Было похоже, что о чем-то объявят, но никто не знает, о чем именно. Затем мне позвонили из трех-четырех клубов и сказали: "Нам очень жаль, но мы должны были согласиться, иначе остались бы вне проекта". Но потом в воскресенье, когда я проснулся, я был уверен, что столкнусь с этой проблемой и решу ее", — добавил Чеферин.