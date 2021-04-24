Глава УЕФА обвинил в предательстве создателей Суперлиги

Глава УЕФА отметил, что не знал о предстоящем заявлении клубов о создании Суперлиги.

В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе. 20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский "Атлетико" и миланский "Интер".