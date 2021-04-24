Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Глава УЕФА обвинил в предательстве создателей Суперлиги

Газета.Ru
2 часа назад
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о решении 12 топ-клубов континента создать Суперлигу. По словам функционера, он не думал, что люди могут так много лгать.
Глава УЕФА обвинил в предательстве создателей Суперлиги
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Если бы они хотели это сделать, то не стали бы участвовать в заседании Ассоциации европейских клубов в пятницу. Однако они провернули все наихудшим из возможных способов. Худшим днем была суббота. Тогда я понял, что это чистое предательство, некоторые люди лгали нам годами", - цитирует Чеферина Associated Press.
Глава УЕФА отметил, что не знал о предстоящем заявлении клубов о создании Суперлиги.
"Было похоже, что о чем-то объявят, но никто не знает, о чем именно. Затем мне позвонили из трех-четырех клубов и сказали: "Нам очень жаль, но мы должны были согласиться, иначе остались бы вне проекта". Но потом в воскресенье, когда я проснулся, я был уверен, что столкнусь с этой проблемой и решу ее", — добавил Чеферин.
В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".
В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе. 20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский "Атлетико" и миланский "Интер".
Ранее Чеферин припугнул мадридский "Реал", "Барселону", туринский "Ювентус" и "Милан".
Футбол,Видео,Александер Чеферин,Манчестер Юнайтед,Реал,УЕФА,Associated Press,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители