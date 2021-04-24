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Бывший тренер сборной России сравнил себя с Путиным

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат вспомнил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает nrc.nl.
Бывший тренер сборной России сравнил себя с Путиным
Фото: TwitterTwitter
73-летний бывший тренер сборной России признался, что в беседе с политиком сравнил себя с ним.
«Тогда я сказал ему, что мы оба лидеры. Когда мы выходим к людям, тысячи человек замирают», — вспоминает Адвокат.
Адвокат известен по работе в «Зените». Он руководил командой с 2006 по 2009 год. Голландец приводил клуб к победе в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА в 2008 году, выигрывал с ним чемпионат России в 2007-м. С 2010 по 2012 год он возглавлял сборную России.
Также специалист руководил сборными Южной Кореи, Бельгии, Сербии и Нидерландов. С 2019 года Адвокат возглавляет «Фейеноорд».
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