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Боярский: игра "Зенита" - другая планета

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Актер Михаил Боярский лестно отозвался об игре петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского «Ротора», передает Sport24.
Боярский: «Игра "Зенита" - другая планета»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 6:0.
«Игра «Зенита» — другая планета по сравнению с остальными командами. Какая культура паса и владения мячом. Очень сильно прошли вперед в плане команды по сравнению с прошлым сезоном», — сказал Боярский.
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 58 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ранее футболист волгоградского «Ротора» Соломон Кверквелия установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол,Сергей Семак,Михаил Боярский,Соломон Кверквелия,Локомотив,Зенит,
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