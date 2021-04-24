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«Челси» победил «Вест Хэм» в лондонском дерби

Lenta.ruиещё 11
1 час назад
«Челси» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Челси» победил «Вест Хэм» в лондонском дерби
Фото: ANDY RAIN / ReutersANDY RAIN / Reuters
Встреча прошла в субботу, 24 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч на 43-й минуте забил Тимо Вернер.
«Челси» благодаря победе набрал 58 очков и находится на четвертом месте в чемпионате. У «Вест Хэма» на три очка меньше, клуб располагается на пятой позиции.
В следующем туре «Челси» 1 мая на своем поле примет «Фулхэм». «Вест Хэм» двумя днями позже на выезде сыграет с Бернли.
Футбол,Тимо Вернер,
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