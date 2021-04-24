«Челси» победил «Вест Хэм» в лондонском дерби

«Челси» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: ANDY RAIN / Reuters ANDY RAIN / Reuters

Встреча прошла в субботу, 24 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч на 43-й минуте забил Тимо Вернер

«Челси» благодаря победе набрал 58 очков и находится на четвертом месте в чемпионате. У «Вест Хэма» на три очка меньше, клуб располагается на пятой позиции.