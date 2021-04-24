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"Химки" победили "Динамо" в матче РПЛ

Москва24
1 час назад
Футбольная команда "Химки" одержала победу над столичным клубом "Динамо" в матче 27 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Химки" победили "Динамо" в матче РПЛ
Фото: ТАССТАСС
Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 1:0.
Гол забил Максим Глушенков. Это произошло на первой компенсированной ко второму тайму минуте.
В настоящее время в турнирной таблице "Химки" занимают восьмое место, а "Динамо" – шестое.
Ранее московский клуб "Локомотив" разгромил ЦСКА в дерби и вышел в финал Кубка России по футболу. Уточняется, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-зеленых.
Футбол,Максим Глушенков,Локомотив,ЦСКА,Динамо,
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