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«МЮ» начал переговоры с Роналду

Свободная пресса
43 минуты назад
Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в чемпионат Англии. Представители «Манчестер Юнайтед» провели первый раунд переговоров по поводу трансфера с агентом игрока, сообщает TMW.
«МЮ» начал переговоры с Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают провести трансфер 35-летнего игрока после окончания ближайшего чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет расстаться с Роналду для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.
Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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