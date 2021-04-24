«МЮ» начал переговоры с Роналду

По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают провести трансфер 35-летнего игрока после окончания ближайшего чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет расстаться с Роналду для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.