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«Сочи» вырвал победу в матче с «Уфой»

Свободная пресса
1 час назад
В матче 27-го тура чемпионата России «Сочи» в драматичном матче одержал победу над «Уфой» со счётом 3:2. Стоит отметить, что по ходу встречи южане вели с разницей в два мяча, но победный гол забили только на последней минуте.
«Сочи» вырвал победу в матче с «Уфой»
Фото: ТАССТАСС
Уже к 15-й минуте встречи «Сочи» вел в счёте 2:0 после забитых голов в исполнении Антона Заболотного и Данилы Прохина. Но на 19-й минуте «Уфа» усилиями Кротова смогла отыграть один мяч.
На последней минуте первого тайма сочинцы остались в меньшинстве после удаления Ибрагима Цаллагова, и во втором тайме хозяева поля смогли реализовать численное преимущество. Забитым голом отметился Тимур Жамалетдинов на 78-й минуте.
Однако команда Владимира Федотова все-таки смогла вырвать победу: на 90-й минуте рефери назначил пенальти в ворота «Уфы», который реализовал Кристиан Нобоа.
Футбол,Тимур Жамалетдинов,Владимир Федотов,Ибрагим Цаллагов,Антон Заболотный,Кристиан Нобоа,
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