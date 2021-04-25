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Кутепов получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА

Спорт день за днемиещё 4
2 часа назад
Директор департамента по связям с общественностью «Спартак» Антон Фетисов рассказал о характере травмы защитника красно-белых Ильи Кутепова.
Кутепов получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА
Фото: Тинькофф РПЛТинькофф РПЛ
«У Кутепова диагностировано сотрясения средней степени тяжести. Несколько дней покоя», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
На 72-й минуте встречи 27-го утра чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА Кутепов получил травму, однако после помощи врачей смог вернуться в игру. Защитник не был заменен и доиграл до конца матча. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.
В нынешнем сезоне Кутепов отыграл за «Спартак» 15 матчей во всех, не отличившись результативными действиями. Суммарно защитник на поле провел 815 минут.
В результате победы «Спартак» укрепил свои позиции на третьем месте чемпионата России. На счету команды 50 очков. До «Локомотива», идущего вторым, два очка. ЦСКА же остался на шестом место турнирной таблицы с 46-ю очками.
В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Арсеналом» 3 мая. Начало матча в 16.30 по московскому времени.
Футбол,Антон Фетисов,Илья Кутепов,Локомотив,ЦСКА,Спартак,
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