Кутепов получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА

«У Кутепова диагностировано сотрясения средней степени тяжести. Несколько дней покоя», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
На 72-й минуте встречи 27-го утра чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА Кутепов получил травму, однако после помощи врачей смог вернуться в игру. Защитник не был заменен и доиграл до конца матча. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.
В нынешнем сезоне Кутепов отыграл за «Спартак» 15 матчей во всех, не отличившись результативными действиями. Суммарно защитник на поле провел 815 минут.
В результате победы «Спартак» укрепил свои позиции на третьем месте чемпионата России. На счету команды 50 очков. До «Локомотива», идущего вторым, два очка. ЦСКА же остался на шестом место турнирной таблицы с 46-ю очками.
В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Арсеналом» 3 мая. Начало матча в 16.30 по московскому времени.