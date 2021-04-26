«Думаете, здесь нужна подпись?» Миранчук выложил фото после разгромной победы «Аталанты»

Российский полузащитник вышел на поле во втором тайме и отличился спустя всего 12 минут. Гол Алексея Миранчука стал пятым для «Аталанты» в этом матче. Помимо россиянина за «Аталанату» отличились Малиновский, Мурьель, Фройлер и Сапата.
За отведенное Миранчуку игровое время футболист совершил 19 передач на партнеров, каждая из которых достигла своего адресата. Россиянин заработал за игру оценку 7,5 от портала WhoScored. Таким образом, Миранчук вошел в шестерку лучших игроков «Аталанты» в этом матче. Лучшим игроком встречи признан Руслан Малиновский.
Беспроигрышная серия «Аталанты» достигла семи матчей, а сам клуб расположился на второй строчке турнирной таблицы.