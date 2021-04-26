«Думаете, здесь нужна подпись?» Миранчук выложил фото после разгромной победы «Аталанты»

За отведенное Миранчуку игровое время футболист совершил 19 передач на партнеров, каждая из которых достигла своего адресата. Россиянин заработал за игру оценку 7,5 от портала WhoScored. Таким образом, Миранчук вошел в шестерку лучших игроков «Аталанты» в этом матче. Лучшим игроком встречи признан Руслан Малиновский.