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Гол Миранчука помог «Аталанте» одержать разгромную победу над «Болоньей»

runews24.ruиещё 20
13 часов назад
«Думаете, здесь нужна подпись?» Миранчук выложил фото после разгромной победы «Аталанты»
Фото: Газета.Ru Газета.Ru
Российский полузащитник вышел на поле во втором тайме и отличился спустя всего 12 минут. Гол Алексея Миранчука стал пятым для «Аталанты» в этом матче. Помимо россиянина за «Аталанату» отличились Малиновский, Мурьель, Фройлер и Сапата.
За отведенное Миранчуку игровое время футболист совершил 19 передач на партнеров, каждая из которых достигла своего адресата. Россиянин заработал за игру оценку 7,5 от портала WhoScored. Таким образом, Миранчук вошел в шестерку лучших игроков «Аталанты» в этом матче. Лучшим игроком встречи признан Руслан Малиновский.
Беспроигрышная серия «Аталанты» достигла семи матчей, а сам клуб расположился на второй строчке турнирной таблицы.
 
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Футбол,Алексей Миранчук,Руслан Малиновский,
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