"Динамо" обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с "Химками"

Бело-голубые считают, что в этих случаях судья должен был назначить пенальти.
"Мы рассчитываем на то, что в результате проводимых реформ судейство станет объективным и последовательным. Надеемся на адекватную оценку ЭСК работы судейской бригады Евгения Кукуляка", - говорится в заявлении "Динамо" на официальном сайте команды.
Напомним, "Динамо" проиграло со счетом 0:1. Бело-голубые идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 баллов. В следующем матче подопечные Сандро Шварца встретятся на выезде с казанским "Рубином". Команды выйдут на поле 1 мая в 14.00 по московскому времени.
Клуб из Московской области занимает восьмое место, набрав 41 очко. В следующем туре химчане сыграют дома против екатеринбургского "Урала". Встреча пройдет 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.
Ранее член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин раскритиковал судейство Сергея Кукуляка в матче между бело-голубыми и подмосковными "Химками"