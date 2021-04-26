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"Динамо" обратилось в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам матча с "Химками"

Газета.Ruиещё 7
3 часа назад
Московское "Динамо" обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча с "Химкми", которые произошли на 79-й и 82-й минутах в штрафной химчан.
"Динамо" обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с "Химками"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Бело-голубые считают, что в этих случаях судья должен был назначить пенальти.
"Мы рассчитываем на то, что в результате проводимых реформ судейство станет объективным и последовательным. Надеемся на адекватную оценку ЭСК работы судейской бригады Евгения Кукуляка", - говорится в заявлении "Динамо" на официальном сайте команды.
Напомним, "Динамо" проиграло со счетом 0:1. Бело-голубые идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 баллов. В следующем матче подопечные Сандро Шварца встретятся на выезде с казанским "Рубином". Команды выйдут на поле 1 мая в 14.00 по московскому времени.
Клуб из Московской области занимает восьмое место, набрав 41 очко. В следующем туре химчане сыграют дома против екатеринбургского "Урала". Встреча пройдет 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.
Ранее член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин раскритиковал судейство Сергея Кукуляка в матче между бело-голубыми и подмосковными "Химками"
Футбол,Сандро Шварц,Сергей Степашин,Динамо,РФС,ФК "Урал",
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