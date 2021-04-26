​Кокорин может пропустить ещё два матча

Участие российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в двух ближайших матчах команды в чемпионате Италии по футболу находится под вопросом. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил пресс-атташе флорентийского клуба Лука Ди Франческо.

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Последний матч Кокорин провел 5 февраля. В начале марта стало известно, что футболист усугубил травму прямой мышцы бедра левой ноги и покинул расположение "Фиорентины", чтобы пройти лечение в Риме. В конце марта футболист вернулся к тренировкам после пройденного курса лечения.

"До субботы Кокорин тренировался индивидуально, сейчас он все еще продолжает восстанавливаться от травмы. Посмотрим, что будет завтра, когда команда проведет первую тренировку на этой неделе. Сыграет ли он в ближайших двух турах против "Болоньи" и "Лацио"? Пока не знаю", - сказал Ди Франческо.

Кокорину 30 лет, он выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. В текущем сезоне он отыграл три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.