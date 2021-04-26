Обезображенная болезнью бывшая жена Аршавина впервые пришла на ТВ

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Болезнь Казьминой прокомментировал врач покойной певицы Юлии Началовой Василий Шуров.

В эфире программы «Прямой эфир» Шуров высказал мнение, что случаи Началовой и Казьминой очень похожи. Во-первых, их объединяет отношение бывших мужей-спортсменов. Андрей Аршавин полностью игнорирует Алису и свою дочь Есеню. Бывший гражданский муж Началовой хоккеист Александр Фролов , в свою очередь, до сих пор пытается получить от родственников певицы деньги за свою долю в ее квартире.

Кроме того, Шуров заявил, что аутоиммунное заболевание у Алисы Казьминой развивалось по наихудшему сценарию: сначала язва, затем перитонит, потом сепсис.

«Эти перитонеальные сепсисы — это более 50% смертности даже при современном уровне лечения», - подчеркнул специалист и похвалил врачей Казьминой, которые буквально чудом вытащили ее с того света.

Он также отметил, что Алисе предстоит тяжелейшая реабилитация.