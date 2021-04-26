Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Обезображенная болезнью бывшая жена Аршавина впервые пришла на телевидение

Вероника Полынина
29 минут назад
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые пришла на телевидение, чтобы рассказать о борьбе со смертельным заболеванием.
Обезображенная болезнью бывшая жена Аршавина впервые пришла на ТВ
Фото: InstagramInstagram
Болезнь Казьминой прокомментировал врач покойной певицы Юлии Началовой Василий Шуров.
В эфире программы «Прямой эфир» Шуров высказал мнение, что случаи Началовой и Казьминой очень похожи. Во-первых, их объединяет отношение бывших мужей-спортсменов. Андрей Аршавин полностью игнорирует Алису и свою дочь Есеню. Бывший гражданский муж Началовой хоккеист Александр Фролов, в свою очередь, до сих пор пытается получить от родственников певицы деньги за свою долю в ее квартире.
Кроме того, Шуров заявил, что аутоиммунное заболевание у Алисы Казьминой развивалось по наихудшему сценарию: сначала язва, затем перитонит, потом сепсис.
«Эти перитонеальные сепсисы — это более 50% смертности даже при современном уровне лечения», - подчеркнул специалист и похвалил врачей Казьминой, которые буквально чудом вытащили ее с того света.
Он также отметил, что Алисе предстоит тяжелейшая реабилитация.
Как писал «Рамблер», Казьмина борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое привело к некрозу. Она перенесла две сложные операции, затем попала в больницу с перитонитом и там заразилась коронавирусом.
Футбол,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,Александр Фролов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители