Обезображенная болезнью бывшая жена Аршавина впервые пришла на ТВ

Болезнь Казьминой прокомментировал врач покойной певицы Юлии Началовой Василий Шуров.
В эфире программы «Прямой эфир» Шуров высказал мнение, что случаи Началовой и Казьминой очень похожи. Во-первых, их объединяет отношение бывших мужей-спортсменов. Андрей Аршавин полностью игнорирует Алису и свою дочь Есеню. Бывший гражданский муж Началовой хоккеист Александр Фролов, в свою очередь, до сих пор пытается получить от родственников певицы деньги за свою долю в ее квартире.
Кроме того, Шуров заявил, что аутоиммунное заболевание у Алисы Казьминой развивалось по наихудшему сценарию: сначала язва, затем перитонит, потом сепсис.
«Эти перитонеальные сепсисы — это более 50% смертности даже при современном уровне лечения», - подчеркнул специалист и похвалил врачей Казьминой, которые буквально чудом вытащили ее с того света.
Он также отметил, что Алисе предстоит тяжелейшая реабилитация.
Как писал «Рамблер», Казьмина борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое привело к некрозу. Она перенесла две сложные операции, затем попала в больницу с перитонитом и там заразилась коронавирусом.