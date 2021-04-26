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​Аллегри вернётся в «Ювентус»

Евро-футбол.Ру
1 час назад
Массимилиано Аллегри вернётся на должность главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщает TuttoJuve со ссылкой на журналиста La Repubblica Антонио Корбо, разместившего информацию в своей редакционной колонке.
​Аллегри вернётся в «Ювентус»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру
По данным журналиста, Аллегри уже достиг договорённости с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Напомним, Массимилиано Аллегри покинул «Ювентус» в 2019 году после пяти отработанных сезонов.
Добавим, что в настоящий момент «старую синьору» возглавляет Андреа Пирло. Команда занимает только четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Старая синьора» рискует финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов.
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