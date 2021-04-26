"Ювентус" согласовал трансфер Кварацхелии

Нынешний контракт Кварацхелии с "Рубином" рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 млн. Ранее к футболисту проявляли интерес германская "Бавария" и итальянский "Милан".

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач. "Рубин" с 46 очками занимает четвертое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.