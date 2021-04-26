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СМИ: "Ювентус" согласовал трансфер футболиста Кварацхелии с "Рубином"

ТАССиещё 2
55 минут назад
Спортивный директор итальянского футбольного клуба "Ювентус" Фабио Паратичи согласовал переход полузащитника российского "Рубина" Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает портал Sempre Milan со ссылкой на газету ll Messaggero.
"Ювентус" согласовал трансфер Кварацхелии
Фото: ТАССТАСС
Нынешний контракт Кварацхелии с "Рубином" рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 млн. Ранее к футболисту проявляли интерес германская "Бавария" и итальянский "Милан".
18 апреля Кварацхелия получил травму и пропустит несколько недель.
Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач. "Рубин" с 46 очками занимает четвертое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Футбол,Фабио Паратичи,
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