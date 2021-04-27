Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Флик прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Баварии»

Спорт-Экспрессиещё 2
2 часа назад
Немецкий специалист Ханс Флик прокомментировал свой уход с поста главного тренере «Баварии».
Флик прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Баварии»
Фото: ReutersReuters
«Последние два года были для меня незабываемыми. Мне нравились те эмоции, победы, титулы и ежедневная работа на поле — это было невероятное время. Успеха можно добиться только вместе! Тренер — ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить здесь, в Мюнхене, фантастических игроков, а также команду тренеров, которые делали невероятные вещи. Я желаю семье ФК «Бавария» всего наилучшего в будущем», — цитирует Флика официальный сайт клуба.
Также Флик поблагодарил футболистов и руководство за годы работы в «Баварии».
33-летний Нагельсманн возглавит мюнхенский клуб с 1 июля 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители