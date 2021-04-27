ЦСКА катится по наклонной: клубу пора определиться с Гинером

В сезоне-2020/21 армейцы рискуют показать свой худший результат за 20 лет.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Владимир Федоренко/РИА Новости

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«Я это говорю давно уже. И пацаны все хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности.

А так как вы сказали, что я близка, то есть знаю гораздо больше, чем вы, сидя на трибунах и крича, что мы — не «Спартак». Только потому, что у нас такой *** тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без Лиги чемпионов и денег, а ЦСКА в них нуждался, как никто другой, потому что мы нищие.

Просто потому, что он боится брать на себя какую-либо ответственность. Просто он обыграл «Реал» и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что, видимо, и не заметили, как мы оказались в жопе", — написала г-жа Дюкова в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены).

Это произошло осенью 2019-го. И пусть выглядело выплеском эмоций со стороны далекого от футбола человека, не понимающего, что можно выносить в публичное пространство, а что нельзя, но раньше представить такое в армейском клубе было невозможно. Там сложилась семья, где все скандалы умирали, не покидая стен офиса, где царила строжайшая дисциплина и все двигались в одном направлении.

Потом случилось тяжелое расставание с многолетним начальником команды и другом Игоря Акинфеева — Сергеем Якунчиковым. Более тихое — с тем самым Дюковым, проигравшим свою войну с тренером (ее наличие — уже нонсенс). Приезд на подписание контракта Джанаева, завершившийся ничем. То ли из-за протеста болельщиков, то ли из-за позиции Акинфеева или Бориса Ротенберга — в любом случае последствия заранее не просчитали.

А дальше метания Гончаренко — ухожу / остаюсь, расставание c помощниками Очинниковым и Онопко, затем и с самим белорусским специалистом, «качели» Василия Березуцкого, тоже то покидавшего ЦСКА, то остававшегося. Приглашение Ивицы Олича без опыта работы главным и три поражения подряд в ключевых матчах, включая принципиальное дерби и четвертьфинал Кубка.

Армейцы делят в таблице 4-7-е место. Высока вероятность впервые за 20 лет не попасть в еврокубки и в пятерку лучших в РПЛ. Даже в самый сложный сезон-2018/19, когда красно-синих покинули около десятка ведущих футболистов, в числе которых братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Головин, Муса и Витинью, армейцы финишировали четвертыми. У них сохранялась структура и оставался понятен вектор. Казалось, что движение может быть только вверх — по мере обретения опыта молодежью.

Сейчас состав усилили, заплатив в сумме 32 миллиона евро, но дела идут все хуже и хуже. И речь не об итоговом месте. На характере и классе можно вытащить на финише пару встреч и пролезть в еврокубки. Однако это вряд ли сильно изменит диспозицию.

Главная проблема, на мой взгляд, не в составе или фигуре тренера. Корни уходят куда глубже — в систему принятия решений. Есть четкое ощущение, что в ЦСКА сейчас руководители напоминают лебедя, рака и щуку, которые тянут в разные стороны. Отсюда и разговоры о том, что далеко не все были согласны с кандидатурой Олича или что председатель совета директоров Максим Орешкин хочет расстаться с генеральным директором Романом Бабаевым , а Евгений Гинер его защищает.

Понятно, что акции клуба перешли к ВЭБ , и это логично сместило центр тяжести. Год назад я задавался вопросом, как это отразится на Гинере, рисуя два сценария для руководителя. Похоже, работает второй — менее радужный для Евгения Ленноровича. Его позиции явно ослабли.

И это наверняка ключевой фактор в проблемах армейцев. Гинер — слишком масштабная личность, чтобы слепо выполнять чьи-то указания. Он привык быть в ЦСКА и за царя, и за бога.

А Бабаев все эти два десятка лет — по правую руку от Гинера, человек его команды. И если сейчас, к примеру, они считали, что надо поставить Василия Березуцкого, а сверху спустили вариант с Оличем, как об этом рассказывают, то как к такому относиться? Гинер с Бабаевым, в отличие от Орешкина, в футболе собаку съели, у них свой план развития клуба, поэтому получившийся союз выглядит совершенно нежизнеспособным. Вертикаль не складывается в рабочую конструкцию.

Видится два возможных выхода.

1) Акционеры отдают клуб на откуп опытнейшему Гинеру, доверяя ему решение всех вопросов, включая назначение тренеров и приглашение новичков, а сами лишь контролируют траты на уровне совета директоров.