«ПСЖ» предложил Месси двухлетний контракт

Французский «ПСЖ» не оставляет попыток заполучить футболиста «Барселоны» Лионеля Месси
. Об этом сообщает TNT Sports Brasil.
Согласно источнику, клуб предложил нападающему двухлетний контракт с возможностью продления на один сезон. Финансовые детали соглашения не уточняются, однако, в Париже уверены, что ни один клуб мира не сможет перебить их предложение.
Напомним, Лионель Месси является воспитанником каталонцев и выступает за первый состав с 1 июля 2005 года. За 15 лет форвард помог сине-гранатовым выиграть 34 трофея, в том числе 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.
Добавим, что летом 2020 года аргентинец пытался покинуть команду, но не смог уйти из-за разногласий с руководством.