«ПСЖ» предложил Месси двухлетний контракт

Французский «ПСЖ» не оставляет попыток заполучить футболиста «Барселоны» Лионеля Месси . Об этом сообщает TNT Sports Brasil.

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Согласно источнику, клуб предложил нападающему двухлетний контракт с возможностью продления на один сезон. Финансовые детали соглашения не уточняются, однако, в Париже уверены, что ни один клуб мира не сможет перебить их предложение.

Напомним, Лионель Месси является воспитанником каталонцев и выступает за первый состав с 1 июля 2005 года. За 15 лет форвард помог сине-гранатовым выиграть 34 трофея, в том числе 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.