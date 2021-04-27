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«ПСЖ» предложил Лионелю Месси двухлетний контракт

Просто Про Спортиещё 1
1 час назад
Французский «ПСЖ» не оставляет попыток заполучить футболиста «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает TNT Sports Brasil.
«ПСЖ» предложил Месси двухлетний контракт
Фото: ReutersReuters
Согласно источнику, клуб предложил нападающему двухлетний контракт с возможностью продления на один сезон. Финансовые детали соглашения не уточняются, однако, в Париже уверены, что ни один клуб мира не сможет перебить их предложение.
Напомним, Лионель Месси является воспитанником каталонцев и выступает за первый состав с 1 июля 2005 года. За 15 лет форвард помог сине-гранатовым выиграть 34 трофея, в том числе 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.
Добавим, что летом 2020 года аргентинец пытался покинуть команду, но не смог уйти из-за разногласий с руководством.
Футбол,Лионель Месси,
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