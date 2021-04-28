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Прогнозы и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Сульшер сделает шаг к финалу Лиги Европы

Партнерский материал
1 час назад
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния английский клуб. Сделать ставку на победу «МЮ» можно с коэффициентом 1.53, что соответствует 63% вероятности. Успех «Ромы» аналитики оценили коэффициентом 6.20 (15%), ничья в основное время идёт за 4.30 (22%).
Эксперты ждут высокой результативности в матче Лиги Европы «МЮ» — «Рома». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.73, а на тотал меньше 2.5 ставят за 2.10. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 29 апреля

«МЮ» находится в хорошей форме. Команда выдала серию из 6 матчей без поражений, подопечные Сульшера не проигрывают уже больше месяца. Более того, серия могла бы состоять сплошь из побед, но в последнем туре АПЛ случилась нулевая ничья с 29 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «МЮ» и «Рома». Смогут ли итальянцы внести интригу в противостояние? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«МЮ» — «Рома»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 29 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

29 апреля в Манчестере пройдет матч Лиги Европы «Ман Юнайтед» — «Рома». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.
«Лидсом». Впрочем, было заметно, что английский клуб не слишком напрягался: задача на сезон у манкунианцев решена, в Лигу чемпионов они попадают, а главная цель на сегодня - победа в Лиге Европы. И пока команда Уле-Гуннара Сульшера уверенно движется к решению этой задачи.
С другой стороны, «Рома» находится не в лучшем своем состоянии. Команда не выигрывает уже 4 матча подряд. В последнем своем матче Серии А подопечные Пауло Фонсеки проиграли «Кальяри» 2:3. И все же сбрасывать итальянский клуб со счетов нельзя, в четвертьфинале «Рома» смогла пройти «Аякс» по сумме двух встреч.
Английский клуб играет на своем поле, команда на ходу, много забивает. В то же время «Рома» сейчас много пропускает и никак не может победить. «МЮ» выше классом, логично поставить на его победу. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.53 на победу манкунианцев.
Если этот коэффициент для вас слишком мал, то можно поставить на победу «МЮ» при индивидуальном тотале англичан больше 1.5 гола. Оборона итальянцев ненадежная, они пропускают в каждом матче. Даже скромный «Кальяри» забил 3 мяча «Роме». А атака у «МЮ» - настоящая россыпь классных футболистов. Поставить на победу англичан при их индивидуальном тотале больше 1.5 в БК «Фонбет» можно за 1.82.
Кроме того, можно сделать ставку на общий верховой характер матча. Как минимум 2 мяча забить англичане могут, но они и сами играют, и другим играть дают. Так что как минимум 3 забитых мяча в этой встрече мы вправе ждать. Англичане наверняка постараются решить все на своем поле, а если им удастся забить 1-2 мяча, у «Ромы» не останется другого выбора, как ввязаться в этот обмен ударами. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает коэффициент 1.73 на то, что в матче будет как минимум 3 забитых гола. Если поставите 1000 рублей - получите 1730 рублей в случае успеха.
Футбол,Видео,Пауло Фонсека,Фонбет,Манчестер Юнайтед,
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