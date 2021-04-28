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считает фаворитом противостояния английский клуб. Сделать ставку на победу «МЮ» можно с коэффициентом 1.53, что соответствует 63% вероятности. Успех «Ромы» аналитики оценили коэффициентом 6.20 (15%), ничья в основное время идёт за 4.30 (22%).
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 29 апреля
«МЮ» находится в хорошей форме. Команда выдала серию из 6 матчей без поражений, подопечные Сульшера не проигрывают уже больше месяца. Более того, серия могла бы состоять сплошь из побед, но в последнем туре АПЛ случилась нулевая ничья с 29 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «МЮ» и «Рома». Смогут ли итальянцы внести интригу в противостояние? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет»
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«МЮ» — «Рома»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 29 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
29 апреля в Манчестере пройдет матч Лиги Европы «Ман Юнайтед» — «Рома». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.
«Лидсом». Впрочем, было заметно, что английский клуб не слишком напрягался: задача на сезон у манкунианцев решена, в Лигу чемпионов они попадают, а главная цель на сегодня - победа в Лиге Европы. И пока команда Уле-Гуннара Сульшера уверенно движется к решению этой задачи.
С другой стороны, «Рома» находится не в лучшем своем состоянии. Команда не выигрывает уже 4 матча подряд. В последнем своем матче Серии А подопечные Пауло Фонсеки
проиграли «Кальяри» 2:3. И все же сбрасывать итальянский клуб со счетов нельзя, в четвертьфинале «Рома» смогла пройти «Аякс» по сумме двух встреч.
Кроме того, можно сделать ставку на общий верховой характер матча. Как минимум 2 мяча забить англичане могут, но они и сами играют, и другим играть дают. Так что как минимум 3 забитых мяча в этой встрече мы вправе ждать. Англичане наверняка постараются решить все на своем поле, а если им удастся забить 1-2 мяча, у «Ромы» не останется другого выбора, как ввязаться в этот обмен ударами. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает коэффициент 1.73 на то, что в матче будет как минимум 3 забитых гола. Если поставите 1000 рублей - получите 1730 рублей в случае успеха.