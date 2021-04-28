«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 29 апреля

«МЮ» — «Рома»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 29 апреля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

«Лидсом». Впрочем, было заметно, что английский клуб не слишком напрягался: задача на сезон у манкунианцев решена, в Лигу чемпионов они попадают, а главная цель на сегодня - победа в Лиге Европы. И пока команда Уле-Гуннара Сульшера уверенно движется к решению этой задачи.

Кроме того, можно сделать ставку на общий верховой характер матча. Как минимум 2 мяча забить англичане могут, но они и сами играют, и другим играть дают. Так что как минимум 3 забитых мяча в этой встрече мы вправе ждать. Англичане наверняка постараются решить все на своем поле, а если им удастся забить 1-2 мяча, у «Ромы» не останется другого выбора, как ввязаться в этот обмен ударами. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает коэффициент 1.73 на то, что в матче будет как минимум 3 забитых гола. Если поставите 1000 рублей - получите 1730 рублей в случае успеха.