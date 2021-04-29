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СМИ: Гинер и Бабаев могут уйти из ЦСКА из-за разногласий с Орешкиным

RT на русскомиещё 14
46 минут назад
Президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор московского клуба Роман Бабаев могут перейти в самарские «Крылья Советов».
Гинер и Бабаев могут уйти из ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации «Спорт-Экспресс», позиции Гинера и Бабаева в ЦСКА заметно ослабли после перехода акций клуба к банку ВЭБ.
Сообщается, что у председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина есть определённые расхождения с Гинером и Бабаевым по поводу стратегии развития клуба.
Ранее ЦСКА опубликовал произведение Высоцкого «Песня о слухах».
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