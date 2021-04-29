От Роналду требует 56 млн фунтов стерлингов по делу об изнасиловании

Американка Кэтрин Майорга, которая ранее обвинила нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, потребовала компенсацию в 56 миллионов фунтов стерлингов. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет Mirror.

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Как сообщал «Рамблер», модель Кэтрин Майорга заявила, что футболист Криштиану Роналду изнасиловал ее в июне 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса. По ее словам, после изнасилования футболист попросил прощения и заявил, что обычно ведет себя «как джентльмен».

По данным СМИ, американка заключила досудебное соглашение с Роналду, получив от него 375 тысяч долларов в обмен на молчание о случившемся. Сам Роналду назвал обвинения Майорги «фейковыми новостями» и заявил, что она просто хочет популярности за его счет.

Mirror утверждает, что в судебных документах содержится требование Майорги о компенсации в 56 миллионов фунтов стерлингов (5 826 128 000 рублей).

Так, модель добивается 18 миллионов фунтов стерлингов за «боль и страдания в прошлом», 18 миллионов фунтов стерлингов за «боль и страдания в будущем» и 18 миллионов фунтов стерлингов в качестве штрафных санкций. Эта сумма соответствует зарплате звезды «Ювентуса» за два года.