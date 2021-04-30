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Куман дисквалифицирован на два матча

Евро-футбол.Руиещё 3
1 час назад
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дисквалифицирован.
Куман дисквалифицирован на два матча
Фото: ReutersReuters
Как сообщил журналист Жерар Ромеро в «Твиттере», голландский специалист пропустит два матча чемпионата Испании. Куман не будет находиться на скамейке во встречах с «Валенсией» и мадридским «Атлетико», которые пройдут второго и восьмого мая соответственно.
Напомним, что Куман получил красную карточку во время матча с «Гранадой» (1:2). По неофициальной информации, Рональд был удален за фразу в адрес четвёртого арбитра: «Что за тип?».
После тридцати трех туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Футбол,Рональд Куман,
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