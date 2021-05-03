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Артем Дзюба станет отцом в третий раз?

Passion.ruиещё 2
3 часа назад
Футболист подтвердил третью беременность супруги и заявил, что рожать уже скоро.
Слухи о беременности жены футболиста Артема Дзюбы ходили давно. Однако вчера, когда «Зенит» одержал триумфальную победу над «Локомотивом», он поделился радостной новостью и подтвердил беременность супруги, сообщает СтарХит.
«Мы — чемпионы! — написал Артем в своем блоге. — Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал!».
На награждение он неожиданно вышел в костюме Дэдпула, удивив своих поклонников.
В его блоге появилось видео, на котором можно увидеть его жену Кристину, которая заметно округлилась — судя по всему, у жены футболиста уже большой срок.
Подписчики тепло поздравили футболиста и его супругу с этим радостным событием.
Артем и Кристина смогли с достоинством выйти из скандала, связанного с публикацией интимного видео футболиста в результате действий мошенницы, и сохранить свой брак, несмотря на серьезный общественный резонанс, который вызвала эта новость.
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