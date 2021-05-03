Футболист подтвердил третью беременность супруги и заявил, что рожать уже скоро.

Слухи о беременности жены футболиста Артема Дзюбы ходили давно. Однако вчера, когда «Зенит» одержал триумфальную победу над «Локомотивом» , он поделился радостной новостью и подтвердил беременность супруги, сообщает СтарХит.

«Мы — чемпионы! — написал Артем в своем блоге. — Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал!».

На награждение он неожиданно вышел в костюме Дэдпула, удивив своих поклонников.

В его блоге появилось видео, на котором можно увидеть его жену Кристину, которая заметно округлилась — судя по всему, у жены футболиста уже большой срок.

Подписчики тепло поздравили футболиста и его супругу с этим радостным событием.