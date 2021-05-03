Чемпионство "Зенита" принесло "Рубину" €1 млн

«Рубин» получил 1 млн после победы петербургского «Зенита» в чемпионате России сезона-2020/21.

Это связано с тем, что между клубами в договоре о трансфере Сердара Азмуна прописан пункт, согласно которому сине-бело-голубы за каждое из первых трех чемпионств будут выплачивать казанцам по 1 млн. Поскольку этот титул стал для «Зенита» третьим подряд, предстоящий транш будет последним.

Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит» зимой 2019 года, трансфер обошелся петербуржцам в 12 млн.

В нынешнем сезоне иранский нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 19 голами и шестью результативными передачами. За два тура до окончания чемпионата он возглавляет гонку бомбардиров с 19 забитыми мячами и опережает ближайшего преследователя — одноклубника Артема Дзюбу — на три гола.