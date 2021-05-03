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Селихов расплакался после победы над «Арсеналом»

Спорт-Экспрессиещё 10
1 час назад
Голкипер «Спартака» Александр Селихов не смог сдержать эмоции после завершения матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1).
Партнеры по команде пошли поздравить голкипера с удачным матчем, а он расплакался прямо на поле.
Эмоции Александра Селихова.
В последний раз Селихов выходил на поле 8 апреля 2019 года в матче против ЦСКА, который завершился поражением московской команды со счетом 0:2. В тот раз он не смог доиграть встречу из-за травмы: вратарь сломал фалангу пальца кисти.
Осенью 2019 года футболист возобновил тренировки, однако вновь получил травму, на этот раз он повредил ахиллово сухожилие.
Футбол,Александр Селихов,ЦСКА,Спартак,
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