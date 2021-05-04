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"Рубин" на 50-летие главному тренеру Слуцкому подарил миллион рублей

Газета.Ruиещё 7
48 минут назад
4 мая главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет. Клуб подарил своему тренеру сертификат на один миллион рублей для развития футбольной школы имени Леонида Слуцкого.
"Рубин" подарил Слуцкому миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Перед тренировкой футболисты и персонал ФК «Рубин» вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Общее фото прилагается», — написала пресс-служба «Рубина» в Twitter.
Слуцкий, который является заслуженным тренером России, возглавил казанскую команду 19 декабря 2019 года.
Специалист также тренировал московский ЦСКА, вместе с которым трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок, работал за границей, где тренировал английский «Халл» и нидерландский «Витесс», а с 2015 по 2016 возглавлял сборную России, совмещая эту работу с работой в армейской команде.
Ранее сообщалось, что Дзюба поздравил Слуцкого с юбилеем и назвал его «лучшим пупсиком».
Футбол,Леонид Слуцкий,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,
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