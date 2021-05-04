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Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов

Газета.Ruиещё 14
12 часов назад
4 мая в 22:00 по московскому времени в Манчестере начнется ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Пари Сен-Жермен". "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд на матч: "Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез. "Пари Сен-Жермен": Навас, Флоренци, Кемпембе, Маркиньос, Диалло, Паредес, Верратти, Эррера, Ди Мария, Икарди, Неймар. Первая встреча, проходившая в Париже, состоялась 24 апреля на стадионе и завершилась победой английской команды со счетом 2:1. Таким образом, французскому клубу, для того чтобы во второй раз подряд выйти в финал Лиги чемпионов, нужно побеждать с разницей в два мяча. Или же забивать три гола, счет 3:2 по итогам двухматчевого противостояния будет в пользу "ПСЖ". Ранее Наставник "Манчестер Сити" Гвардиола поделился ожиданиями от матча против "ПСЖ".
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Газета.Ru,
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