Фати предстоит повторная операция на колене

По данным источника, в клубе недовольны сроками восстановления 18-летнего испанца после первого хирургического вмешательства. После ряда обследований было принято решение повторно прооперировать колено в середине мая. Таким образом, форвард точно не выйдет на поле в нынешнем сезоне, а также пропустит Евро-2020.