Нападающему «Барселоны» Ансу Фати предстоит повторная операция на колене, сообщает Goal.com.
По данным источника, в клубе недовольны сроками восстановления 18-летнего испанца после первого хирургического вмешательства. После ряда обследований было принято решение повторно прооперировать колено в середине мая. Таким образом, форвард точно не выйдет на поле в нынешнем сезоне, а также пропустит Евро-2020.
Фати получил травму в ноябрьском матче чемпионата Испании против «Бетиса». В нынешнем сезоне Ла лиги в активе юного нападающего 7 матчей, в которых он забил 4 мяча и отдал результативную передачу.