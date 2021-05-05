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Фати предстоит повторная операция на колене

Sport24
2 часа назад
Нападающему «Барселоны» Ансу Фати предстоит повторная операция на колене, сообщает Goal.com.
Фати предстоит повторная операция на колене
Фото: ReutersReuters
По данным источника, в клубе недовольны сроками восстановления 18-летнего испанца после первого хирургического вмешательства. После ряда обследований было принято решение повторно прооперировать колено в середине мая. Таким образом, форвард точно не выйдет на поле в нынешнем сезоне, а также пропустит Евро-2020.
Фати получил травму в ноябрьском матче чемпионата Испании против «Бетиса». В нынешнем сезоне Ла лиги в активе юного нападающего 7 матчей, в которых он забил 4 мяча и отдал результативную передачу.
Футбол,
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