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В финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба

Lenta.ru
3 часа назад
Лондонский «Челси» стал вторым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба
Фото: ReutersReuters
Клуб одержал победу над мадридским «Реалом» в полуфинальном противостоянии. Во второй встрече лондонцы выиграли со счетом 2:0. Голами отметились нападающий Тимо Вернер и полузащитник Мейсон Маунт. Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.
В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», который 4 мая выбил из розыгрыша французский «Пари Сен-Жермен». Таким образом, на решающей стадии турнира встретятся два английских клуба.
Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле. Действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».
Футбол,Тимо Вернер,Реал,
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