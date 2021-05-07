Тарасов анонсировал блог о семейных ценностях

Пользователи иронизируют над футболистом Дмитрием Тарасовым за намерение вести блог о семейных ценностях и воспитании детей. Трижды женатый спортсмен ещё раз подтвердил свои планы, написав об этом в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Бывший муж Ольги Бузовой признаётся, что пересмотрел своё отношение к вещам.

У меня в жизни сейчас происходит много трансформаций: осознаю себя в роли родителя, хорошего мужа, заботливого сына, примера для своих детей и племянниц. Но если буду рассказывать об этом в сторис, то тут же найдутся умники, которые скажут:

«Ну все, поплыл Тарасов», — откровенничает на публику футболист.

Тарасов поделился, что в скором времени он подпишет контракт и снова будет жить на работе, а пока старается много времени проводить со своей семьёй. Подписчикам он обещает «самые откровенные посты» о своей семейной жизни.

Мы с Настей решили возобновить наш старый телеграм канал, где будем писать то, что нам сейчас важно, как мы строим семью, как воспитываем детей, как ухаживаем друг за другом, чтобы не ссориться, — в красках описывает семейную идиллию спортсмен.

Однако подписчики не поверили в красивую семейную жизнь Тарасова и буквально принялись издеваться над ним. Ему припомнили и брошенную старшую дочь Ангелину от первого брака, и то, что он трижды был женат и расстался со своими предыдущими жёнами крайне некрасиво. Так каким же «семейным ценностям» собрался учить людей футболист, который далеко не идеал в этом плане, задаются вопросом подписчики.

«Господи, как мужик который за пару лет женился трижды может давать советы о семейных ценностях? Об отношениях с бывшими жёнами и ребёнком вообще молчу», «Окно конечно откроется, но контракт, Дмитрий, ты уже не подпишешь. Все эти установки оставь для домохозяек, которые может быть купят твой гайд по отношениям».

«Расскажите как отсудить побольше алиментов у брошенных детей — так интересно», «Тоже мне, чему учить будете? Как жёнам изменять, как на родного ребенка забивать?! Как бывших жён поливать грязью?! Пфф забавно читать, что он собирается давать какие-либо советы», «Семейная тема, конечно, интересна. Но не от человека, который третий раз женат. Как развестись и уйти мы и так понимаем, спасибо)», наперебой пишут в комментариях пользователи.