"Дураков тоже много": защитник «Химок» о России

«Это точно не главная проблема, как, например, сейчас на Западе. Все эти движения – Black Lives Matter – начались там, а не в России. В России это, получается, не самая основная проблема. Просто в России дураков тоже много. Сразу оценивают человека по каким-то внешним данным и по национальности. И от этого никуда не деться, не избежать. Так всегда было и будет в любой стране. Встал бы я на колено? Да, я бы встал. В любом случае понятно, что вставать на колено – это как поднять проблему. Я вижу, кого это раздражает, могу понять, почему. И вижу, что в какой-то степени, кажется, это не особо помогает в вопросе. Возможно, плюс в том, что есть резонанс, люди больше узнают о проблеме расизма», — сказал Идову на YouTube-канале «Коммент.Шоу».