Пост футболиста «Зенита» о Дне Победы вызвал спор в соцсети

Российские и украинские фанаты также поздравили защитника с праздником и пожелали ему удачных матчей. Однако в комментариях отметились и украиноговорящие радикалы , заявившие, что 9 мая нужно «скорбеть, а не праздновать». Они назвали Ракицкого «сепаратистом».