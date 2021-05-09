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Футболист «Зенита» спровоцировал спор в соцсети из-за поздравления с Днем Победы

Майк Габриелян
9 мая 2021
Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о Дне Победы и вызвал споры у фанатов. Футболист поздравил всех с великим праздником и поблагодарил ветеранов за Победу.
Пост футболиста «Зенита» о Дне Победы вызвал спор в соцсети
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«В наших сердцах этот великий день Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память... отважных и смелых, кто защитил Родину! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам», — написал Ракицкий в Instagram.
Российские и украинские фанаты также поздравили защитника с праздником и пожелали ему удачных матчей. Однако в комментариях отметились и украиноговорящие радикалы , заявившие, что 9 мая нужно «скорбеть, а не праздновать». Они назвали Ракицкого «сепаратистом».
Два с половиной года назад игрок донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Зенитом». Украинствующие радикалы начали травлю спортсмена. В итоге он покинул сборную Украины по политическим мотивам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ракицкий поздравил Донецк с Днём шахтёра.
Футбол,Ярослав Ракицкий,Зенит,
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