Пост футболиста «Зенита» о Дне Победы вызвал спор в соцсети

«В наших сердцах этот великий день Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память... отважных и смелых, кто защитил Родину! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам», — написал Ракицкий в Instagram.
Российские и украинские фанаты также поздравили защитника с праздником и пожелали ему удачных матчей. Однако в комментариях отметились и украиноговорящие радикалы , заявившие, что 9 мая нужно «скорбеть, а не праздновать». Они назвали Ракицкого «сепаратистом».
Два с половиной года назад игрок донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Зенитом». Украинствующие радикалы начали травлю спортсмена. В итоге он покинул сборную Украины по политическим мотивам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ракицкий поздравил Донецк с Днём шахтёра.