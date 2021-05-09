Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по числу выигранных матчей в РПЛ

Газета.Ru
5 часов назад
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд бывшего защитника Сергея Игнашевича по числу выигранных матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.
Акинфеев повторил рекорд Игнашевича
Фото: РИА НовостиРИА Новости
После победы в матче 29-го тура чемпионата России над «Краснодаром» со счетом 3:1, на счету 35-летнего голкипера их стало 278.
Напомним, что в прошлом месяце Акинфеев побил достижение Игнашевича по числу сыгранных минут в РПЛ.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Ивицы Олича набрали 50 очков и перед последним туром занимают шестое место в турнирной таблице.
В заключительном матче сезона армейцы встретятся с московским «Динамо».
Ранее депутат Госдумы и бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении московского ЦСКА.
Футбол,РПЛ,Сергей Игнашевич,Игорь Акинфеев,Валерий Газзаев,ЦСКА,Динамо,Госдума,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители