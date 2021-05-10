Головин рассказал о самочувствии после COVID-19

Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды. 4 мая стало известно, что футболист восстановился и сможет сыграть с "Реймсом".

"Реймс" с 42 очками остался на 13-й позиции. Ранее сообщалось, что в очередном матче 36-го тура чемпионата Франции "Монако" обыграл "Реймс". Встреча прошла в Реймсе на стадионе "Огюст Делон" при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.