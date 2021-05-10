Головин рассказал о самочувствии после COVID-19

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своем самочувствии после перенесенной коронавирусной инфекции, передает Sport24. О том, что тест Головина на COVID-19 дал положительный результат, стало известно 27 апреля.
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Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды. 4 мая стало известно, что футболист восстановился и сможет сыграть с "Реймсом".
"Самочувствие после болезни? Все отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовится к следующей игре", - заявил хавбек.
Головин появился на поле в матче 36-го тура чемпионата Франции против "Реймса" на 80-й минуте игры и за отведенное время не сумел отметиться результативными действиями. После этой победы подопечные Нико Ковача набрали 74 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
"Реймс" с 42 очками остался на 13-й позиции. Ранее сообщалось, что в очередном матче 36-го тура чемпионата Франции "Монако" обыграл "Реймс". Встреча прошла в Реймсе на стадионе "Огюст Делон" при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.