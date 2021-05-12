Директор «Спартака» дал первый комментарий после избиения

Также источник сообщает, что сотрудник красно-белых был переведён из реанимации в обычную палату.

Напомним, инцидент произошёл 9 мая. У Фетисова случился конфликт на выходе из ресторана, после чего его избили. После драки он попал в реанимацию. У Антона была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.