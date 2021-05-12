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Директор «Спартака» Фетисов дал первый комментарий после избиения

Чемпионат.comиещё 11
5 часов назад
Директор московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов дал комментарий впервые после избиения.
Директор «Спартака» дал первый комментарий после избиения
Фото: Пресс-служба "Спартака"Пресс-служба "Спартака"
«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», — приводятся слова Фетисова в телеграм-канале «Дай ударитЬ».
Также источник сообщает, что сотрудник красно-белых был переведён из реанимации в обычную палату.
Напомним, инцидент произошёл 9 мая. У Фетисова случился конфликт на выходе из ресторана, после чего его избили. После драки он попал в реанимацию. У Антона была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Сегодня, 12 мая, стало известно, что в Москве задержали мужчину, избившего Фетисова.
Футбол,Антон Фетисов,Спартак,
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