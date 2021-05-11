Черчесов: от слов не отказываюсь, на Евро хочется победить

Штаб национальной команды объявил состав для подготовки к чемпионату Европы — 2020. На данный момент в нём значатся фамилии 30 футболистов. В окончательной заявке будет 26 игроков. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов о приглашённых футболистах, объяснил, почему Маринато Гильерме снова остался за бортом, а также рассказал, что ожидает от турнира.

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Новости не самые приятные в Казани. Мои соболезнования, — начал Станислав Черчесов.

Многие игроки нашего состава уже переболели коронавирусом

— У какой части игроков сборной России есть антитела? Будете ли советовать прививаться остальным? Учитывался ли этот фактор при определении состава?

— Не могу точно ответить относительно уровня антител. Я сам прививался и не знаю их уровень. Эдуард Безуглов лучше ответит. Мы этого не учитывали при определении состава, прививаться уже поздно. У нас много игроков с этого состава переболело — это позитивный момент. Надеемся, вирус пройдёт уже мимо нас, потому что несколько раз футболистов выбивало из-за COVID-19. Надеемся, сейчас будет всё нормально.

— В продолжении темы COVID-19 — расширение до 26 игроков. Насколько это упростит подготовку? Определились ли, какие позиции стоит дополнить?

— Ситуация, какая она есть. Когда мы играли отборочные Лиги Нации, каждая команда сталкивалась с проблемами, неслучайно УЕФА дал дополнительную квоту игроков, иначе просто некем было бы заменить выпавшего. В плане тренировочного процесса немного некомфортно, потому что футболистов на поле достаточно много, но это необходимость. Не забывайте, раз 26 игроков — тройка (Головин, Миранчук , Черышев) — появится 25-го после завершения чемпионатов, 23 футболиста будут до этого. Понятно, что ситуации бывают разные, мы будем давать отдыхать. Тренировочный план соткан, будем индивидуально подходить ко всему процессу.

— У ребят, которые приедут из Европы, не возникнет проблем?

— Это не проблема, а рабочий момент, который надо обговаривать с клубами. Они вольны лететь тем или иным рейсом. Понятно, что всё уже расписано. Я уверен, что таких вопросов не будет. Тем более трое переболели CIOVID-19.

«Смолов забивал хорошие голы, но Дзюба, Заболотный и Соболев также приносят пользу командам»

— В расширенном составе только три нападающих. Почему Фёдор Смолов, который в последнее время показывает результат, оказался в резерве? Кроме того, Антон Миранчук и Маринато Гильерме тоже в минусе.

— Мы видим теми же глазами, что и вы: второй круг, выходя на замену, затем играя в основном составе, Федя забивал хорошие голы. В последних встречах выглядит не так ярко. Дзюба, Заболотный и Соболев также играют в чемпионате России, также забивают и приносят пользу командам. Плюс они были всё это время в обойме сборной, поэтому мы не хотим ничего менять. Я слышал, что говорят, будто это однотипные футболисты, но они разные, несмотря на то, что рост плюс-минус одинаковый. Они выполняют разные функции. Мы решили остановиться на них. Поэтому Федя в резерве. Надеюсь, все будут здоровы, но если что-то случится, то он и к нам присоединится. Тем более нас есть ещё Ионов, Жемалетдинов, Черышев, Мостовой, которые могут на одной, второй, третьей позиции играть, в том числе и второго нападающего.

Антон Миранчук практически не играет весь этот круг, выходил на замену в нескольких встречах. Поэтому он и оказался в такой ситуации — он не в заявке.

Гильерме был в сборной. В последнее время играл недостаточно хорошо. Рестарт ему удался, но с «Зенитом» провёл игру недостаточно удачно. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результат. Опять же, Шунин, Дюпин, Лунёв были на последнем сборе, они прекрасно выполняют свои функции, хорошая конкурентная среда. Плюс, присоединился Сафонов, который до этого несколько сборов провёл с нами, затем, к сожалению, выбыл из-за травмы. Затем не участвовал на молодёжном чемпионате Европы.

Но сейчас сбор длиннее, нежели когда мы собираемся на конкретные матчи. Мы хотим реально оценить молодёжку, протестировать, подтянуть к нашим представлениям. Самошников приехал на сбор: первая тренировка восстановительная, вторая — классическая, на третьей приболел, и мы фактически его до конца не узнали. Два-три дня мало, чтобы тот или иной футболист себя проявил. Мы должны оценить, чтобы принимать объективные решения.

— Если бы не было поражения в Питере, Маринато был бы в заявке?

— Не факт. Мы смотрим не «сегодня поймал, завтра — нет». Мы смотрим общую картинку.

«Тема с Акинфеевым закрыта»

— По Акинфееву обсуждали весь прошлый год, что, возможно, будут разговоры. Чем в итоге закончилась история? Был ли финальный разговор? Были ли предложения?

— Мы девятого мая созвонились, как и предполагали. Это моя работа — напрямую разговаривать с игроком. На сегодняшний день Игорь не готов нам помочь. Ситуация с ним закрыта. Мы нормально поговорили, никогда не было шероховатости в отношениях, есть четкое понимание, мы выдерживаем то, что говорим, никакого двойного дна нет.

— Александра Жирова в составе не оказалось. Почему такое решение?

— Последний сбор он не весь провёл. У нас нет возможности реально оценить, нет контрольных матчей, которые были раньше. Мы посчитали, что лучше вызывать тех, кто выглядят соответственно, смотрим на перспективы. Мы не смотрим на авансы, но посчитали, что на данный момент такая ситуация должна быть.

— С Нойштедтером то же самое?

— С Романом то же самое. Он был на последнем сборе. У нас со всеми хорошие отношения, ребята понимают, что если мы что-то делаем, то просчитываем объективно. Есть нюансы — мы не трогали молодёжную. Но сейчас более плотно концентрируемся на кандидатах.

— Вызов Захаряна может означать, что это признание таланта? 17 лет человеку, и столько авансов.

— Мы не смотрим на возраст, мы видим, как он играет и развивается. Захарян разноплановый. К тому же, у нас есть возможность с тем или иным футболистом познакомиться подольше. Но это не значит, что мы только по этому поводу его вызываем. Он хорошо себя проявил, проявил себя и в молодёжной сборной на МЧЕ. Мы что-то декларируем и стараемся мимо не проходить. Мы обещали, что ЧЕ закончится и будем больше внимания обращаться на игроков молодёжки, хоть и до этого их видели.

— Проясните ситуацию по Сафонову и Максименко. Первый после травмы, у него тоже были ошибки, в том числе результативные. Насколько уровень выше, чем у Максименко?

— Он провёл отборочный цикл к ЧЕ. Не смог выступить. Он был у нас несколько сборов, сейчас начал играть. Было пару просчётом, но это касается и других вратарей, и Максименко в том числе. Есть определённый цикл, который мы должны пройти. Мы последовательны, нет пристрастий и предубеждений. Чтобы игрока понять до конца, надо дать определённое время. Ещё раз повторяю: мы знаем, как нам поступать.

— В окончательной заявке четвёртая позиция вратаря подразумевается?

— Нет, 23+3.

— Вот эти семь человек, которые вошли в резерв, будут тренироваться где-то отдельно?

— Нет. У нас завтра финал Кубка, 16-го — чемпионата. Мы сами были в школе игроков, одни должны сразу знать, что их вызывают, других вызывают позже, но футболисты подсознательно готовятся, что могут оказаться в обойме. Для них это может быть неприятно, но сегодня это касается их, а до этого — других. Это профессиональный разговор и отношение к ситуации. Перед ЧМ тоже был резервный список.

— Черышев долгое время не играл. Есть ли понимание, в каком он сейчас находится состоянии?

— Разговаривал с ним перед последней игрой. Вообще мы с футболистами на связи. В последней игре отдал голевую передачу. Он регулярно в тренировочном процессе — для нас это очень важно, потому что знаем его организм и знаем, как ему готовиться. Игроки такого плана, как он, постоянно должны быть в тренировочном процессе. Он несколько матчей выходил в основном составе, но в последних встречах он не играл из-за смены системы. Когда в команде турбулентность, это касается всех. Главное — тренируется. Ждём его на сборе.

— Как оцените состояние Головина и Алексей Миранчук? Головин довольно часто находится на скамейке. А Миранчук больше забивает, чем играет.

— По Головину немного слукавили, потому что до болезни он играл в основном составе, забивал и отдавал. Одну пропустил из-за ковида. В последнем матче вышел на замену. Нам приятно, что его болезнь протекала без симптомов, ведь на каждого по-разному влияет. Он в хорошем состоянии.

Миранчук был на прошлом сборе. В моём понимании, лучшее, что с ним могло случиться — переход в «Аталанту». Это был правильный шаг. Мы видим, что он меняется, в нашем понимании, в хорошую сторону. Становится более зрелым игроком. Он приносит определённую пользу, начал больше ценить время, которое ему даётся. Нам важно использовать максимально его качества. Тем более он часто играет на разных позициях, для нас это только плюс, особенно на большом турнире. Нам нужны разноплановые игроки, чтобы один подменил другого. Когда корабль в плавании, никого с берега не возьмёшь.

— Связывались ли с Александром Кокориным? Как у него здоровье?

— Нет, с Кокориным не связывался. Но дай бог, чтобы выздоровел и вышел на уровень, на котором был.

«Мы говорим про третье чемпионство подряд „Зенита“, а в Германии стала „Бавария“ в девятый раз стала чемпионом»

— Качество футбола, которые демонстрируют команды в последних турах, вас удовлетворяют? Или всё-таки хотелось бы увидеть более качественные действия?

— Две вещи: конец сезона какой бы он ни был — год не самый простой, ковидный. Другое дело, мы часто не знаем, какое задание получает тот или иной игрок на матч. Мы это не можем до конца оценить, единственное, на что мы можем обратить внимание — на физическое и психологическое состояние. Те игроки, которые у нас уже были, знаем, обучаемые ли они, как они выполняют то или иное задание, которое мы даём, плюс в клубах.

— Как будете просматривать заключительный тур? Восемь игр одновременно.

— С тренерами клубов РПЛ планируете встретиться?

— Если нам что-то надо мы и так созваниваемся. Пару дней назад был на «Динамо», потом с Николичем из «Локомотива» общались. Стараемся по-возможности.

— Поедете на финал Кубка?

— Не поеду.

— Для вас, как для тренера сборной, третье подряд чемпионство в РПЛ одной и той же команды (причём, досрочное) — хороший знак? Насколько важна конкуренция внутри РПЛ для тренерского штаба национальной команды?

— Результат мы знаем — кто как сыграл и какое место занял. Но хотите верьте, хотите — нет, но приходим смотреть без эмоций на матчи, отключаемся от баталий. Есть конкретный футболист с конкретной функцией, мы смотрим как выполняет. В любом случае конкуренция есть. Другое дело, что мы говорим про третье чемпионство подряд «Зенита», а в Германии стала «Бавария» в девятый раз стала чемпионом, в Италии гегемония «Ювентуса» — тоже девять раз. Это касается не только нашей страны.

Это вопрос к тем, кто преследует «Зенит». Нам главное, чтобы игроки из того или иного клуба приходили готовые. Стараемся быть равноудалёнными.

«Наша задача на ЧЕ — максимально подготовиться и пройти первый барьер — выйти из группы и дальше»

— Кто-то был из штаба в сборной в Австрии? Всё ли готово к приезду?

— Я летал два раза подряд перед Кубком и чемпионатом мира. В этот раз не полетел, потому что никогда не знаешь, схватит ли тест или нет — здесь отрицательный, п прилёту положительный. Фотографии мне прислали, поле готовится. Если три недели назад оно было не в том состоянии, в котором должно быть, потому что в Тироле зима задержалась на несколько недель. Но сейчас всё становится лучше. К приеду будет в идеальном состоянии. Через пару дней поедут ставить шатёр. Организационные вопросы решаются.

— Как вы себя чувствуете? Есть ли нарастающее волнение перед ЧЕ?

— Это уже третий крупный турнир. Всё время одно и то же. Сейчас объявили состав и думаю теперь о тех футболистах, которые попали в список. Несколько дней отдыха после завершения чемпионата, затем собираем команду и начинаем планомерно готовиться. Тренировочный план соткан, знаем, где, когда и с кем играем контрольные матчи. Всё идёт своим чередом.

— Какова цель сборной на ЧЕ?

— Сегодня мы одну из своих плановых задач решили — объявили расширенный состав. Теперь все должны быть здоровы и готовы. Дальше — сборы, контрольные матчи. И так по списку. Естественно, мы знаем, с кем играем, когда, какой соперник, наша задача — максимально подготовиться и пройти первый барьер — выйти из группы и дальше. Но в этом барьере есть подбарьеры — Бельгия, Дания, Финляндия.

— Но от своих слов, когда победили на Кипре, что хочется выиграть Кубок Европы, не отказываетесь?

— Я и перед ЧМ говорил, что хочется победить. Мы и тогда не были фаворитом, и сейчас им не являемся. Но никто не отменял день Х, когда две команды находятся друг напротив друга. Наша задача — правильно подготовить ребят, чтобы был максимум.

— Соперники по контрольным матчам — Польша и Болгария — на кого похожи из соперников по группе?

— Поляки в последнее время играют так, как нам надо, в пять, как финны и бельгийцы. Другое дело, уровень соперника позволит себя лишний раз показать. Болгары нам подходят сыграть последний контрольный матч. Мы выбираем и сами, и нас. Нельзя рассматривать как слепые копии. Уровень поляков сопоставим с уровнем одним из лучших команд, потому что все игроки выступают в топ-клубах, в топ-лигах

— Какого числа планируете объявить окончательный состав?