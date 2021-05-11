Аршавин заявил о краже Казьминой миллиона евро

Бывший футболист стал гостем программы «50 вопросов» на видеосервисе Premier . Отвечая на вопросы журналиста Карена Адамяна , Аршавин заявил, что до Казьминой не испытывал ни к кому таких сильных чувств.

«Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов все делать — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни», - признался Аршавин.

По словам экс-футболиста, все закончилось после того, как вскрылся обман со стороны Алисы. Она украла у него сумму в один миллион евро и отказалась не только возвращать деньги, но и объяснять, почему и зачем она это сделала.

«Алиса сделала выбор ничего не рассказывать, не возвращать деньги. И как мне поступать? Продолжать с ней жить дальше?» - поинтересовался спортсмен.

По его словам, если бы он получил объяснения, он бы простил супругу и продолжил с ней жить.

Футболист подчеркнул, что он очень скучает по их общей дочери Есении, но пока не ищет с ней встречи, так как боится провокаций со стороны Казьминой. Фотография малышки размещена на заставке телефона Аршавина.