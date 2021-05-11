Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Аршавин заявил о краже Казьминой миллиона евро

Вероника Полынина
2 часа назад
Андрей Аршавин назвал причину расставания с Алисой Казьминой. По его словам, жена украла у него миллион евро.
Бывший футболист стал гостем программы «50 вопросов» на видеосервисе Premier. Отвечая на вопросы журналиста Карена Адамяна, Аршавин заявил, что до Казьминой не испытывал ни к кому таких сильных чувств.
«Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов все делать — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни», - признался Аршавин.
По словам экс-футболиста, все закончилось после того, как вскрылся обман со стороны Алисы. Она украла у него сумму в один миллион евро и отказалась не только возвращать деньги, но и объяснять, почему и зачем она это сделала.
«Алиса сделала выбор ничего не рассказывать, не возвращать деньги. И как мне поступать? Продолжать с ней жить дальше?» - поинтересовался спортсмен.
По его словам, если бы он получил объяснения, он бы простил супругу и продолжил с ней жить.
Футболист подчеркнул, что он очень скучает по их общей дочери Есении, но пока не ищет с ней встречи, так как боится провокаций со стороны Казьминой. Фотография малышки размещена на заставке телефона Аршавина.
Как писал «Рамблер», Андрей Аршавин и Алиса Казьмина были женаты с 2016 по 2019 годы. У пары есть общая дочь Есения. После развода Аршавин не поддерживает с ней отношений.
Футбол,Видео,Алиса Казьмина,Карен Адамян,Андрей Аршавин,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители