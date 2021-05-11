Лондонский "Челси" представил домашнюю форму на сезон-2021/22. Соответствующий пост был опубликован в официальном Twitter клуба.

Фото: Reuters Reuters

Дизайн джерси выполнен в традиционном для клуба синем цвете. На футболке расположены два узора, которые являются отсылкой к 60-м годам прошлого столетия.

Напомним, что в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) столичный клуб занимает четвертую строчку, имея в своем активе 64 очка за два тура до окончания сезона. 29 мая "синие" сыграют против "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.

It's that time of the season.



Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come ft. @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2021

С наибольшей долей вероятности решающую игру главного клубного европейского турнира примет стадион "Драгау" в Порту. 15 мая "Челси" отправится на "Уэмбли", где в финале Кубка Англии встретится с "Лестер Сити".