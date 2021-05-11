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"Челси" представил домашнюю форму на сезон-2021/22

Газета.Ruиещё 5
11 мая 2021
Лондонский "Челси" представил домашнюю форму на сезон-2021/22. Соответствующий пост был опубликован в официальном Twitter клуба.
"Челси" представил домашнюю форму на сезон-2021/22
Фото: ReutersReuters
Дизайн джерси выполнен в традиционном для клуба синем цвете. На футболке расположены два узора, которые являются отсылкой к 60-м годам прошлого столетия.
Напомним, что в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) столичный клуб занимает четвертую строчку, имея в своем активе 64 очка за два тура до окончания сезона. 29 мая "синие" сыграют против "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.
С наибольшей долей вероятности решающую игру главного клубного европейского турнира примет стадион "Драгау" в Порту. 15 мая "Челси" отправится на "Уэмбли", где в финале Кубка Англии встретится с "Лестер Сити".
Ранее сообщалось, что Мюнхен лишится права проведения финала Лиги чемпионов в 2023 году.
Футбол,
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