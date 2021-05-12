«Ювентус» победил в гостях «Сассуоло»

Матч проходил в рамках 36-го тура серии А.

Туринский «Ювентус» в гостевом матче 36-го тура итальянской серии А победил «Сассуоло» со счетом 3:1.

«Ювентус» набрал 72 очка и находится вне зоны Лиги чемпионов, на пятом месте в турнирной таблице. «Сассуоло» - восьмой с 56 очками.