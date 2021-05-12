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«Ювентус» победил в гостях «Сассуоло»

Советский спортиещё 4
3 часа назад
Матч проходил в рамках 36-го тура серии А.
«Ювентус» победил в гостях «Сассуоло»
Фото: ReutersReuters
Туринский «Ювентус» в гостевом матче 36-го тура итальянской серии А победил «Сассуоло» со счетом 3:1.
В составе победителей забивали Адриан Рабьо (28-я минута матча), Криштиану Роналду (45) и Пауло Дибала.
У «Сассуоло» отличился Джакомо Распадори (59). Также отметим, что хозяева упустили шикарную возможность открыть счет: Доменико Берарди на 16-й минуте не реализовал пенальти.
«Ювентус» набрал 72 очка и находится вне зоны Лиги чемпионов, на пятом месте в турнирной таблице. «Сассуоло» - восьмой с 56 очками.
В следующем туре состоятся матчи «Ювентус» - «Интер» (15 мая) и «Парма» - «Сассуоло» (16 мая)
Серия А
36-й тур
«Сассуоло» (Сассуоло) - «Ювентус» (Турин) - 1:3 (0:2)
Голы: Распадори, 59 - Рабьо, 28, Роналду, 45, Дибала, 66
Футбол,Доменико Берарди,Криштиану Роналду,
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