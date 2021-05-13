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Источник: «Барселона» согласовала двухлетний контракт с Агуэро

Советский спортиещё 5
2 часа назад
Аргентинский нападающий снизил требования по заработной плате.
«Барселона» согласовала контракт с Агуэро
Фото: ReutersReuters
Diario Sport сообщает, что «Барселона» согласовала контракт с форвардом Серхио Агуэро, которому 2 июня исполнится 33 года.
Аргентинец заключит соглашение с каталонским клубом на два сезона и присоединится к новой команде 1 июля на правах свободного агента после расставания с «Манчестер Сити».
Как утверждает источник, Агуэро снизил требования по зарплате, чтобы иметь возможность выступать за «Барселону» вместе с товарищем по сборной Аргентины Лионелем Месси.
С 2006 по 2011 годы Серхио уже играл в Испании в составе мадридского «Атлетико», а затем перешел в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне аргентинец из-за травм провел лишь 18 матчей за команду Хосепа Гвардиолы, забив четыре мяча и сделав одну голевую передачу.
Футбол,Лионель Месси,
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